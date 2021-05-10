Москва, , 08:51 — REGNUM С 10 мая начинается отключение отопления в домах Москвы, сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

«С учётом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», — сказал он.

По словам Бирюкова, отключение отопления занимает до пяти дней. В Москве предстоит перевести на летний режим 74 тыс. зданий, в том числе 34 тыс. жилых домов.

Он пояснил, что решение об отключении отопления принимается в зависимости от температуры воздуха — среднесуточный показатель в течение пяти дней не должен превышать восьми градусов.