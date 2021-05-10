Москва, , 08:44 — REGNUM Объёмы производства лёгких коммерческих автомобилей (LCV) на Ульяновском автомобильном заводе по итогам первого квартала 2021 года выросли в 2,2 раза в годовом исчислении. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

За первые три месяца 2021 года УАЗ выпустил 3,8 тыс. лёгких коммерческих автомобилей. За аналогичный период предыдущего года было произведено около 1,7 тыс. автомобилей класса LCV.

Рост производства связан с выходом новой версии лёгкого коммерческого грузовика УАЗ «Профи». Модификация грузоподъёмностью 1,5 тонны получала официальное название «Полуторка».

Отмечается, что объём продаж автомобилей УАЗ класса LCV в первом квартале 2021 года в сравнении с первыми тремя месяцами предыдущего года вырос на 18% (продано 4196 автомобилей). Самой востребованной моделью УАЗ этого типа стал УАЗ-3909. В тройку лидеров по продажам также вошли УАЗ «Профи» и УАЗ-3741.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле УАЗ и компания Bazra Motors заключили соглашение о запуске производства, развитии реализации и обеспечении последующего технического обслуживания продукции Ульяновского автозавода на территории Эфиопии.

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