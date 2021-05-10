Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2142 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 10 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики по росту заболеваемости лидирует Алма-Ата, где выявили 570 новых носителей коронавируса, в Нур-Султане — 324, Карагандинской области — 251. Общее число выявленных случаев достигло 344 731.

С 1 августа 2020 года зарегистрировали 53 564 случая пневмонии коронавирусного типа. От COVID-19 и пневмонии скончались 4760 человек.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта 2021 года. Пик пришелся на конец апреля, с начала мая отмечается стабилизация ситуации.

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