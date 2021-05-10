Оренбургский район, Оренбургская область, , 09:10 — REGNUM В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту серьезного отравления 12-летнего мальчика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, подросток гостил у бабушки, проживающей в Оренбургском районе. Вечером мальчик вышел из дома гулять на улицу, а вскоре женщину проинформировали о госпитализации внука.

Лечебное учреждение об остром отравлении этанолом ребенка также сообщило и правоохранителям. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.