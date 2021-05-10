Чита, , 08:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 10 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 597, причём 27 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 41 140 пациентов (+4 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 826 человек (за последние сутки данные не изменились).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 46 находится в тяжёлом состоянии (+2 за сутки), 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 за последние сутки).

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