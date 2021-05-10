Луганск, , 11:39 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили 10 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Боевики ВСУ обстреляли районы населённых пунктов Золотое-5, Молодёжное и Калиново-Борщеватое.

По данным представительства, противник применил гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, ранее трое боевиков ВСУ подорвались на собственных минах. Один из них погиб.

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