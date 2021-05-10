Калгари, Канада, , 08:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась победой хозяев со счетом 2:4.

Голами в составе победителей отметились Джонни Годро (11-я минута), шведский форвард Микаэль Баклунд (21-я), Мэттью Ткачук (25-я), Майкл Стоун (31-я), Диллон Дюбе (47-я) и Марк Джордано (54-я).

Автором единственной шайбы «Оттавы» стал Джош Норрис (32-я).

Российские защитники «Оттавы» Артём Зуб и Никита Зайцев, а также их одноклубник, форвард Евгений Дадонов, и российский защитник «Флеймз» Никита Нестеров не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Калгари», прервавший этой победой серию из двух подряд поражений, 14 мая сыграет с клубом «Ванкувер Кэнакс». «Оттава» выиграла три подряд предыдущих матча и днем ранее встретится с командой «Торонто Мэйпл Лифс».