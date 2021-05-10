Барнаул, 10 мая, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3042 человека, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 123 человека, +3 за последние сутки) и ОРВИ (29 309 человек, +56 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 189 (-1 за последние сутки), из них 76 подключены к аппаратам ИВЛ (-4 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 2481 ребёнка (+4 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (50 332 человека, +60 за последние сутки) новый вирус победили 45 259 человек (+42 за последние сутки).

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