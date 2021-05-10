Сеул, , 08:22 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать незначительный рост уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого с 3 по 7 мая среди 2015 человек старше 18 лет, за неделю уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина вырос на 3%, до 36%.

Не одобряют деятельность главы государства 60,3% респондентов, что на 2,3% меньше, чем неделю назад.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 30,2%, что на 2,4% больше по сравнению с результатами опроса, проведённого на прошлой неделе. Между тем, уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа», напротив, сократился на 2%, до 35,3%.