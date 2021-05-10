Хельсинки, , 08:11 — REGNUM Планы по возобновлению железнодорожного сообщения с Россией рассматривают власти Финляндии, 9 передает телеканал MTV uutiset со ссылкой на источники в финском правительстве.

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Решение по этому поводу должно быть принято 12 мая. Отмечается, что оно носит временный характер и касается периода проведения чемпионата Европы по футболу в июне 2021 года.

Предполагается, что к поездкам будут допущены только некоторые категории граждан. В настоящее время путешествия туристов между двумя странами ограничены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля финское правительство Финляндии продлило до 25 мая ограничения на въезд в Финляндию, а также требование о тестировании на коронавирус на всех пропускных пунктах на юге государства.

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