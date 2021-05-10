Мадрид, , 08:12 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» сыграл боевую ничью с командой «Севилья» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и закончилась с ничейным счётом 2:2.

Счет в матче открыл бразильский хавбек «Севильи» Фернандо, отличившийся на 22-й минуте, на что «Реал» ответил голом форварда Марко Асенсио на 67-й. На 78-й минуте хорватский полузащитник гостей Иван Ракитич точным исполнением пенальти вывел свой клуб вперед и только в компенсированное время, на 90+4-й минуте, бельгийский нападающий мадридцев Эден Азар смог помочь уйти «Реалу» от поражения.

Отметим, по итогам матча в активе «Реала» стало 75 очков, что позволяет ему находиться на втором месте турнирной таблицы испанской Примеры. У «Севильи» 71 очко и четвертая строчка.