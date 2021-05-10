Остин, США, , 08:10 — REGNUM Американская компания Bethesda Softworks начала работу над новой неанонсированной видеоигрой. Об этом сообщает портал Screen Rant.

Запуск в разработку новой игры стал понятен из опубликованного списка вакансий. Bethesda открыла дополнительный набор специалистов в базирующую в Остине (штат Техас, США) студию. Последней игрой, разработанной этим подразделением, стала Fallout 76, вышедшая в 2018 году. Подробности о новом проекте Bethesda не сообщаются.

Ранее компания объявляла о ведущейся разработке двух видеоигр: космической RPG Starfield и шестой части серии The Elder Scrolls. Дата выхода этих игр ещё не анонсирована.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте журналист Джефф Грабб заявил, что Bethesda выпустит видеоигру Starfield до конца 2021 года.