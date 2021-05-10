Остров Шикотан, , 08:02 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья острова Шикотан, самого крупного острова Малой гряды Курильских островов. Об этом 10 мая сообщает геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зарегистрировано в 12:39 по местному времени (03:39 мск) Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана, в 8,3 километрах от ближайшего населённого пункта, села Крабозаводское.

Гипоцентр или центральная точка очага землетрясения, располагался на глубине 84,8 км. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,9, которое произошло у побережья полуострова Камчатка в акватории Тихого океана.

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