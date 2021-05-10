Калгари, Канада, , 08:12 — REGNUM Российская женская сборная по керлингу уступила команде Швейцарии в матче финала чемпионата мира по данному виду спорта, который проходил в Калгари. Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России по кёрлингу Chase N

Сборная России в составе Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, уступила представительницам Швейцарии со счетом 2:4.

Отметим, накануне российская команда, которая завершила предварительный этап мирового первенства на втором месте, обыграла в полуфинале команду Швеции со счетом 8:7.