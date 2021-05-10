Женская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в финале ЧМ
Калгари, Канада, 10 мая, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Российская женская сборная по керлингу уступила команде Швейцарии в матче финала чемпионата мира по данному виду спорта, который проходил в Калгари. Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Chase N
Сборная России по кёрлингу
Сборная России в составе Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, уступила представительницам Швейцарии со счетом 2:4.
Отметим, накануне российская команда, которая завершила предварительный этап мирового первенства на втором месте, обыграла в полуфинале команду Швеции со счетом 8:7.