Калгари, Канада, 10 мая, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Российская женская сборная по керлингу уступила команде Швейцарии в матче финала чемпионата мира по данному виду спорта, который проходил в Калгари. Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Chase N Сборная России по кёрлингу

Сборная России в составе Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, уступила представительницам Швейцарии со счетом 2:4.

Отметим, накануне российская команда, которая завершила предварительный этап мирового первенства на втором месте, обыграла в полуфинале команду Швеции со счетом 8:7.