Омск, , 07:59 — REGNUM Поиски пропавшего на болотах в Большеуковском районе Омской области министра здравоохранения Александра Мураховского возобновлены с приходом утра. Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в главном управлении МВД по Омской области.

Сообщается, что в поисках пропавшего министра задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также волонтёры из поисково-спасательных отрядов «Доброспас» и «ЛизаАлерт».

Напомним, что министр здравоохранения Омской области пропал 7 мая. Он выехал на квадроцикле с территории охотбазы в деревне Поспелово и назад не вернулся. Сейчас установлено, что в 6,5 километрах от деревни он оставил квадроцикл и дальше пошел пешком. Поиски осложняются тем, что местность в данном районе сильно заболочена. Кроме того, местные жители видели в окрестных лесах медведей.