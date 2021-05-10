Новосибирск, , 07:59 — REGNUM На набережной Новосибирска накануне поздно вечером, 9 мая, собрались сотни горожан. Все они пришли посмотреть на салют, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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«Сотни новосибирцев столпились не только на правом, но и на левом берегу реки Оби. Также из-за перекрытия Октябрьского моста на прилегающих дорогах собрались длинные пробки, — сообщили «НГС Новости». — Кроме того, в метро на станции «Речной вокзал» тоже образовался затор из людей, желающих уехать домой».

Как сообщало ИА REGNUM, в День Подебы на Михайловской набережной Новосибирска были даны 30 залпов из 122-мм орудия Д-30 и выпущены 680 фейерверков из салютных установок.

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