Чита, , 07:51 — REGNUM Творческие коллективы Забайкалья, Монголии и Китая в рамках забайкальской акции «Поем на трех берегах» исполнили песню военных лет «Катюша» в День Победы. Как сообщает пресс-служба правительства забайкальского края, в ней приняли участие коллективы города Маньчжурия автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики и Восточного аймака Монголии. Забайкальский край представляет русский инструментальный ансамбль имени Н.П.Будашкина краевой филармонии.

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«Наши государства вместе сражались против фашизма и внесли огромный вклад в достижение мира на земле. Как и много лет назад мы снова вместе. В честь 76-летней годовщины Победы наши коллективы исполнили легендарную песню, которая поднимала боевой дух, вселяла в сердца людей надежду», — пояснила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Как сообщало ИА REGNUM, своё участие в музыкальном флешмобе по случаю 76-летней годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне приняли российские дипломаты в 54 странах мира. Видеозапись исполненной ими в честь праздника известной песни «Катюша» 9 мая размещена в Telegram-канале МИД РФ.

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