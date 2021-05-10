Дамаск, 10 мая, 2021, 07:51 — ИА Регнум. По меньшей мере 53 раза за сутки нарушила режим перемирия в Сирии террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 9 мая заявил журналистам заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Все обстрелы были зафиксированы в Идлибской зоне деэскалации. В самой провинции Идлиб террористы совершили 29 обстрелов. При этом в провинции Латакия, как и в Хаме, они нарушили режим девять раз, а в провинции Алеппо — шесть раз.

Карпов добавил, что за указанный период в Сирии не было зарегистрировано обстрелов со стороны незаконных формирований, которые подконтрольны Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в районе населённого пункта Мелладжа в провинции Идлиб в Сирии террористы атаковали позиции сирийской армии. Их нападение было отражено. Военным удалось ликвидировать не менее десяти боевиков.