Южно-Сахалинск, , 07:51 — REGNUM Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что возгорание произошло утром 10 мая в жилом доме № 44 по улице Горького. Спасатели прибыли на место происшествия спустя три минуты после поступления вызова. К этому времени огнем была охвачена площадь 8 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Орске Оренбургской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате возгорания погибли два человека. По предварительной версии, пожар мог быть вызван неисправностью дымовой трубы.