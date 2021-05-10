Ульяновск, , 07:49 — REGNUM В Ульяновске количество иностранных студентов, заразившихся коронавирусом и находящихся на стационарном лечении, достигло 52-х. Такие данные приводит министерство здравоохранения Ульяновской области.

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По данным ведомства на вечер 9 мая, из числа ранее изолированных контактных иностранных студентов после тестов заражение SARS-CoV-2 подтверждено «у большинства, в том числе в бессимптомной форме». Все они госпитализированы в ковидные госпитали. В министерстве уточняют, что в настоящее время на лечении находятся 52 человека.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Анна Минаева отмечает, что их состояние оценивается как удовлетворительное, у двух пациентов состояние средней степени тяжести.

Подробнее: В Ульяновске госпитализированы с коронавирусом 32 иностранных студентаКак сообщало ИА REGNUM, ранее заражение коронавирусом было лабораторно подтверждено у 32 студентов из Индии и Йемена, под наблюдение попали 120 контактных лиц. Власти заявляли, что они прилетели в Россию авиарейсом из Дели в конце апреля — начале мая и находились на изоляции.

Напомним, с начала пандемии в регионе сделано 865 572 лабораторных тестов на коронавирус, положительный результат получен в 54 256 случаях. В настоящее время под наблюдением остаются 8606 контактных лиц.

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