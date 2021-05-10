Новосибирск, , 07:46 — REGNUM Генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» временно отстранил главного тренера команды Сергея Кирсанова от исполнения обязанностей. Об этом сообщается на сайте ФК.

«По результатам выступления клуба в весенней части первенства в 2021 году, решением генерального директора клуба «Новосибирск» главный тренер команды Сергей Кирсанов временно отстранён от исполнения своих обязанностей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на матч с «Челябинском» команду выведет Евгений Обгольц.

По данным сайта «Все новости Новосибирской области», «отставка Кирсанова случилась после сенсационного проигрыша на выезде «Зенит-Ижевску» — встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу удмуртской команды.