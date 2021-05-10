Сеул, 10 мая, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Запуск южнокорейской ракеты-носителя KSLV-II запланирован на осень 2021 года, сообщил глава Корейского института аэрокосмических разработок (KARI) Ли Санг Рёль. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Kari.re.kr KSLV-II

Глава KARI рассказал, что подготовка 200-тонной трёхступенчатой ракеты-носителя ведётся в соответствии с графиком. Первый пуск запланирован на октябрь текущего года. Старт будет проводиться с макетом полезной нагрузки.

Южная Корея разрабатывает ракету-носитель KSLV-II (также известную как Nuri) с 2010 года. Общие затраты на реализацию проекта составили около $1,8 млрд.

KSLV-II является преемником первой южнокорейской ракеты KSLV или Nuri-1. Проектирование и строительство первой ракеты осуществлялось совместно с российским предприятием ГКНПЦ имени М. В. Хруничева. При разработке ракеты KSLV-II южнокорейские специалисты используют только собственные технологии.