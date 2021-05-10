Кабул, , 07:45 — REGNUM Не менее двух человек погибли в результате подрыва автобуса в провинции Парван на востоке Афганистана, 10 мая передает телеканал 1TV со ссылкой на МВД республики.

Еще девять человек получили ранения. Инцидент произошел в районе города Джабаль-ус-Сарадж.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в провинции Забуль на юге Афганистана автобус подорвался на мине, заложенной на дороге. В результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек, а еще 41 — пострадал. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

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