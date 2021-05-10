Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Участником виртуального саммита «Бухарестской девятки» станет президент США Джозеф Байден. Об этом 9 мая сказано в распространённом пресс-службой Белого дома графике главы американской администрации.

Американский лидер выступит перед странами-союзниками Восточного блока НАТО (Польша, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Венгрия, Болгария и Чехия), на саммите, который пройдёт в онлайн-формате.

Ожидается, что в ходе своего выступления Байден заявит о стремлении к более тесному сотрудничеству с союзниками в Центральной Европе, а также в районе Балтийского и Черного морей по всем вопросам глобальных вызовов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Байдена поддержала идею вступления Украины в НАТО.

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