Рубцовск, Алтайский край, 10 мая, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где действует особый противопожарный режим, обострилась обстановка с природными пожарами. Этому способствуют погодные условия — тёплая и ветреная погода. По данным спасателей, только за последние сутки, 9 мая, в регионе пришлось тушить 116 пожаров, 65 из которых — ландшафтные.

МЧС Травяной пожар в Алтайском крае

Наиболее крупные очаги возникли в Рубцовске, их общая площадь составила более двух гектаров, возникла угроза перехода огня на рядом расположенные частные жилые дома. Чтобы этого не допустить, пожарным потребовалось длительное время на ликвидацию возгорания.

«Большое количество сил и средств из соседних районов и даже из города Барнаула было затрачено на тушение. Благодаря усилиям пожарных удалось не допустить гибели людей и уничтожения их имущества», — пояснили в пресс-службе МЧС.

Там же отметили, что по результатам работы органов пожарного надзора штрафы получили 26 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, только за 6 мая в Алтайском крае было потушено 130 пожаров, большинство из которых, около 90, — ландшафтные пожары (горение сухой растительности).

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