Ульяновск, , 07:32 — REGNUM В Ульяновской области прошёл праздник в региональном госпитале ветеранов, пациентов которых поздравил врио губернатора Алексей Русских. Помимо стационарной помощи, врачи выезжают на дом к ветеранам, сообщает областное министерство здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

В госпитале проходят лечение инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы участников войны, ветераны боевых действий, труженики тыла и дети войны. Ежегодно коллектив больницы устраивает в День Победы праздничные мероприятия: ветеранам вручают подарки, организуют праздничный обед.

9 мая пациентов учреждения поздравил с Днём Победы временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских, отметив, что один из самых значимых дней в истории страны. По его словам, если «бы не случилось победы, неизвестно, что было бы со страной и нами».

По данным минздрава, в Ульяновской области в настоящее время проживают 410 участников Великой Отечественной войны, около 2 тыс. вдов участников войн и свыше 6 тыс. тружеников тыла. Каждый год они проходят диспансеризацию и лечение.

Кроме того, 39 мобильных врачебных бригад выезжают на дом к ветеранам и труженикам тыла, в том числе и в отдаленные населенные пункты для осмотра и проведения диагностических исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Ульяновске ключевым событиями стали парад Победы на Соборной площади с участием более 1 тыс. человек и праздничный салют — оба мероприятия прошли без зрителей и транслировались в интернете. Власти сослались на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Также состоялись парады и концерты для ветеранов во дворах, кинопоказы, выставки.

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