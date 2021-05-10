Москва, , 07:29 — REGNUM Заместитель руководителя исполкома ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич считает День Победы одним из главных праздников как в семье, так и в стране. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также пояснил, почему с годами к этому празднику нужно относиться ещё бережнее:

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«Конечно, празднуя 76 годовщину Победы в Великой Отечественной Войне невозможно говорить о том, что отношение к дате не претерпевает изменений. Уходят фронтовики, ветераны, те кто принимал участие в боевых действиях и поднимал страну после войны, создавал инфраструктуру.

С каждым годом все больше тех, кто вспоминает не события 40-х, а своих дедов и прадедов. И от этого ещё бережнее нужно относиться к этой дате. С точки зрения истории жизни одного человека 76 лет это много, но если смотреть со стороны развития народов и формирования человечества как вида, то Великая Отечественная Война окончилась совсем недавно.

И вряд ли найдется в мировой истории более масштабное по силе духа, воле и противостоянию событие, Победа в котором позволила уже стольким поколениям жить под «мирным небом над головой».

Празднование славных дат — это не про то, что было, а про то, кто мы есть и что с нами будет завтра. Как мы воспитаем своих детей и внуков, сможем ли передать правду, завещанную дедами. Ту, ради которой они шли в бой и проливали кровь.

С каждым годом День Победы должен становиться более глубоким, трепетным и объединяющим для государства и каждой семьи. Ведь только так мы сможем сберечь и по-настоящему ценить мир, который всем нам завоевали однажды».