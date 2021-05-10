Лондон, 10 мая, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Операцию по спасению небольшого кита, который выбросился на мель на реке Темза, провели на юго-западе британской столицы, 10 мая передает телеканал BBC.

Альфред Сислей. Вид на мост Чаринг-Кросс на Темзе. 1874

В настоящее время животное находится в «безопасном месте». Длина спасенного кита составляет почти четыре метра. Решение о его выпуске на волю будет принято после обследования ветеринаром.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года на берегу моря в районе норвежского острова Сотра был обнаружен шестиметровый кит. После нескольких неудачных попыток вернуть животное в море его застрелили. В желудке у кита нашли около 30 кг полиэтиленовых пакетов.

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