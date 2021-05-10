Москва, 10 мая, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Народный артист России, кинооператор Вадим Алисов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ВГИКа.

Kino-teatr.ru Вадим Алисов

«Вадима Валентиновича Алисова не стало», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ВГИКа.

В первые годы в кинематографе Алисов работал ассистеном кинооператора Владимира Нахабцева при съёмке картин «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Гараж». Позже в качестве кинооператора сотрудничал со многими режиссёрами, включая Петра Тодоровского («День праздника»), Эльдара Рязанова («Вокзал для двоих», «Жестокий романс») и Владимира Меньшова («Ширли-мырли»).

В 2001 году Вадим Алисов был удостоен звания Народного артиста России. С 2002 года был профессором кафедры кинооператорского мастерства во ВГИКе.