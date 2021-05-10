Хониара, , 07:18 — REGNUM Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате взрыва авиабомбы времён Второй мировой войны на Соломоновых островах. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба полиции страны в Facebook.

По предварительным данным, погибший и пострадавшие проводили на берегу океана благотворительную акцию. В ходе мероприятия они развели костёр для приготовления еды, но в месте разведения огня в песке находилась неразорвавшаяся авиабомба времён Второй мировой войны. При нагревании боеприпас сдетонировал.

В результате ЧП пострадали двое мужчин и двое женщин, один из пострадавших скончался на месте от полученных травм. Состояние остальных оценивается как критическое, они были госпитализированы с осколочными ранениями.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, специалисты из департамента судебной экспертизы и специалисты-взрывотехники. Боеприпас был идентифицирован экспертами как 105-миллиметровый фугасный снаряд армии США, оставшийся после Второй мировой войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент Мальдив Мохамед Нашид пострадал в результате взрыва в столице государства, городе Мале.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент Мальдив пострадал при взрыве в Мале