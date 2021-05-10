Кемерово, , 07:17 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 10 мая, за прошедшие сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 65 случаев.

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«Кемерово — 24, Анжеро-Судженск — пять, Новокузнецк — пять, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Междуреченск — четыре, Белово — три, Топкинский МО — три, Березовский — два, Юрга — два, Промышленновский МО — два, Яшкинский МО — два, Калтан — один, Полысаево — один, Ижморский МО — один, Прокопьевский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 56 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 35 798 случаев заражения коронавирусом, 34 490 человек выздоровели, 684 пациента скончались.