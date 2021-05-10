Иерусалим, , 07:17 — REGNUM Система оповещения об обстрелах сработала в израильском городе Сдерот, расположенном недалеко от сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах прозвучало предупреждение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские танки нанесли серию ударов по постам в секторе Газа, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС. Это был ответный удар на запуск ракет и воздушных шаров со взрывчаткой по Израилю с территории Палестины.

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