с. Ая, 10 мая 2021, 07:15 — REGNUM Жительнице села Ая 1985 года рождения, вознамерившейся забраться на гору «Чертов палец» в Алтайском районе Алтайского края потребовалась помощь спасателей. Подробности 10 мая сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

Спасательная операция на горе «Чертов палец»
Спасательная операция на горе «Чертов палец»
МЧС РФ

Инцидент произошёл накануне вечером: девушка упала с горы и получила травмы. Как пояснил начальник отдельного поста №3 пожарно-спасательной части № 60 Анатолий Атюнин, чтобы добраться до пострадавшей потребовалось спуститься по крутому склону.

При помощи носилок и спасательных веревок спасатели быстро провели эвакуацию девушки до автомобиля скорой медицинской помощи. После чего она была благополучно госпитализирована в центральную городскую больницу города Горно-Алтайска.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю констатирует: многие туристы-любители не желают проходить регистрацию в подразделениях МЧС России и это — большая ошибка, которая может привести к трагедии.