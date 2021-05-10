Село Ая, Алтайский край, 10 мая, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Жительнице села Ая 1985 года рождения, вознамерившейся забраться на гору «Чертов палец» в Алтайском районе Алтайского края потребовалась помощь спасателей. Подробности 10 мая сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

МЧС РФ Спасательная операция на горе «Чертов палец»

Инцидент произошёл накануне вечером: девушка упала с горы и получила травмы. Как пояснил начальник отдельного поста №3 пожарно-спасательной части № 60 Анатолий Атюнин, чтобы добраться до пострадавшей потребовалось спуститься по крутому склону.

При помощи носилок и спасательных веревок спасатели быстро провели эвакуацию девушки до автомобиля скорой медицинской помощи. После чего она была благополучно госпитализирована в центральную городскую больницу города Горно-Алтайска.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю констатирует: многие туристы-любители не желают проходить регистрацию в подразделениях МЧС России и это — большая ошибка, которая может привести к трагедии.