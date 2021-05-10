Кемерово, , 07:10 — REGNUM В Кемеровской области одна из сотрудниц управления Федеральной службы исполнения наказаний, принимавшая участие в параде Победы в Кемерове, закончила шествие босиком. Во шествия с неё слетели туфли, но женщину это не остановило.

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«На фото, попавшее в распоряжении сайта, видно, что среди участников парадной женской «коробки» регионального ГУФСИН идёт сотрудница без обуви. Как стало известно, инцидент с потерей туфель произошёл уже после прохождения по площади Советов, за первым зданием правительства области. То есть, официальная часть дистанции к этому времени была уже пройдена, однако «коробки» ещё некоторое время двигаются в маршевом порядке. Судя по всему, именно тогда и случилась потеря туфель», — уточняет интернет-ресурс Vse42.

Напомним, что годом ранее в Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.

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