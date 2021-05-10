Париж, 10 мая, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Новое письмо властям Франции об угрозе гражданской войны в стране подписала группа действующих французских военных. Текст обращения опубликован 9 мая в еженедельнике Valeurs actuelles.

Заседание якобинского клуба в библиотечном зале монастыря св. Якова. 1791

Они поддержали схожее послание, которое ранее направили десятки генералов и тысячи офицеров французской армии. Отмечается, что новое обращение подписало более 40 тысяч человек. Военные отмечают, что к их коллегам отнеслись, как к мятежникам, в то время как «их виной является только любовь к своей стране».

Составители письма отмечают, что в республике наблюдается всплеск насилия. По их мнению, это говорит о том, что «ненависть к Франции и ее истории становится нормой». Военные также полагают в стране «уже тлеет гражданская война».

Авторы обращения требуют от властей решительных шагов, поскольку «речь идет о выживании страны».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля начальник штаба французских вооруженных сил Франсуа Лекуантр заявил, что военных, сообщивших об опасности развала страны и гражданской войны во Франции, подвергнут строгому наказанию. Обращение было адресовано президенту республики Эммануэлю Макрону. Его подписали около 20 генералов, более сотни старших офицеров и тысячи военных более младших рангов.