Данидин, , 07:01 — REGNUM Как минимум пять человек пострадали в результате нападения вооружённого ножом злоумышленника в новозеландском городе Данидин. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба полиции Новой Зеландии.

Инцидент произошёл около 14:30 (04:30 мск) в супермаркете, расположенном в центре Данидина на Камберленд-стрит. Неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета. В результате нападения травмы получили пять человек, все пострадавшие были госпитализированы. Состояние троих пострадавших оценивается медиками как средней степени тяжести, ещё два человека доставлены в больницу в критическом состоянии.

На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи и дополнительные силы полиции, здание супермаркета оцеплено. Уточняется, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в нападении на людей. Начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.

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