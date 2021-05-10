Новосибирск, , 06:54 — REGNUM В двух районах Новосибирска горожане заметили бобров. Об этом сообщили подписчики группы «АКАДЕМГОРОДОК LIVE» в социальной сети «ВКонтакте».

"Бобры вторглись в Новосибирск. На этих затяжных выходных в двух районах — Советском и Заельцовском — находящихся в разных концах Новосибирска, были замечены бобры», — уточняется в посте. В Советском районе бобра увидели посетители Центрального Сибирского ботанического сада. Он плавал в местном пруду и мог приплыть из соседней речки Зырянка, где животные строят плотину. Ещё один бобр был замечен на пересечении Красного проспекта и улицы Георгия Колонды в Заельцовском районе. Он перебегал проезжую часть.