Токио, , 06:50 — REGNUM Глава Японской ассоциации бизнеса Хироаки Наканиси намерен уйти в отставку летом 2021 года в связи с проблемами со здоровьем, сообщает агентство Kyodo.

По его данным, 75-летний глава организации уходит в отставку из-за обострения лимфомы. Он возглавляет ассоциацию с 2018 года, также с 2010 год он является главной корпорации Hitachi. Ожидается, что свою должность Наканиси покинет в июне. Источники агентства утверждают, что ассоциацию возглавит 70-летний Масакадзу Токура, являющийся главой корпорации Sumitomo Chemical.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инвестиционная компания Mizuho Securities заявила, что режим чрезвычайной ситуации, введенный в Японии из-за пандемии коронавирусной инфекции, может нанести ущерб экономике страны общим размером около $9,2 млрд. Изначально прогноз по потерям составлял $3,7 млрд, однако продление режима ЧС увеличило его на $5,5 млрд.