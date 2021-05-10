Новосибирск, , 06:25 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшие несколько дней сохранится высокая пожароопасность. Об этом предупреждает региональное управление МЧС РФ.

«С 10 по 11 мая по Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность. Запрещается разведение открытого огня», — уточняется в рассылаемом ведомством сообщении.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области, с 30 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим.