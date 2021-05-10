Пекин, , 06:17 — REGNUM Финансовую помощь в размере $1 млн предоставит для борьбы с коронавирусом в Индии Общество Красного Креста Китая, 10 мая сообщило издание Global Times со ссылкой на китайского посла в Нью-Дели Сунь Вэйдуна.

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По его информации, средства выделят через Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Как сообщало ИА REGNUMM, ранее Global Times распространило информацию о том, что в Индию из Китая прибыла первая партия гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией в этой стране.

5 мая власти США объявила, что в Индию были направлены четыре партии груза, содержащие в общей сложности 545 концентраторов кислорода, 1 млн наборов для тестирования коронавируса SARS-CoV-2 и более 1,6 млн защитных масок.

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