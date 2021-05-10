Новосибирск, , 06:11 — REGNUM Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске, по данным сайта AirVoice, оценивается в 5 баллов из 10 (где 1 — чистый, 10 — очень грязный). Сейчас в воздухе присутствует «среднее количество примесей», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Бывает и лучше: примеси есть, но пока до критической ситуации далеко», — говорится в сообщении.

Ресурс уточняет, что ожидается улучшение ситуации.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 10 и 11 мая в Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность (4 класса).