Абуджа, , 06:08 — REGNUM Военнослужащие Нигерии арестовали 13 вероятных членов террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в штате Кано, сообщает пресс-служба нигерийских вооруженных сил.

Сообщается, что предполагаемых террористов задержали в ходе спецоперации в трех различных населенных пунктах. Операция проводилась для пресечения возможных нападений в штате Кано. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в нигерийском штате Осун задержали восьмерых подозреваемых в похищении людей. По предварительным данным, злоумышленники похитили и убили женщину, а затем продолжали требовать выкуп у родственников похищенных.

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