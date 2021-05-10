Нью-Дели, , 06:01 — REGNUM Первая партия гуманитарной помощи, направленная Китаем для борьбы с коронавирусом в Индии, прибыла индийскую столицу, 10 мая сообщило издание Global Times со ссылкой на посла КНР в Нью-Дели Сунь Вэйдуна.

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Она была предоставлена китайским обществом Красного Креста и доставлена грузовым рейсом из города Чэнду (провинция Сычуань). В состав груза находились 100 концентраторов кислорода, 40 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также другие медицинские средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая власти ЕС объявили, что предоставят 100 млн евро на борьбу с коронавирусной инфекцией в Индии. 9 мая Польша направила гуманитарную помощь для индийских пациентов с COVID-19 в виде 100 концентраторов кислорода.

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