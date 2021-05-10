Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Совершившие кибератаку на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией. Такое утверждение сделала 9 мая телекомпания СNN, ссылаясь на источники из числа экс-сотрудников администрации Белого дома, обеспечивавших кибербезопасность.

По данным источника CNN, кибератака — это дело рук группировки хакеров DarkSide. Утверждается, что эта группа происходит из России, но обычно эти хакеры проводят свои операции в отношении нерусскоязычных стран.

Телеканала NBC News уточняет, что атака этой группировки хакеров была произведена в рамках некой преступной схемы и не была инициирована государством. CNN отмечает, что в связи с атакой хакеров, ставшей причиной приостановки работы трубопровода, обеспечивавшего топливом 45% населения Восточного побережья США, администрацией Белого дома была создана межведомственная комиссия. Специалисты, входящие в её состав займутся предотвращением перебоев в поставках топлива. Также уточняется, что власти США объявили режим ЧС регионального масштаба из-за приостановки работы компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кибератака на компанию Colonial Pipeline привела к закрытию крупнейшей в США трубопроводной системы для нефтепродуктов.

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