Исламабад, , 05:35 — REGNUM Трое военнослужащих армии Пакистана погибли в результате двух нападений террористов в провинции Белуджистан на юго-западе страны, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

По их данным, одно из нападений произошло в городе Квета — вооруженные боевики напали на военнослужащих. В результате атаки погибли три солдата, еще один получил ранения.

Второе нападение произошло в городе Турбат. Террористы напали на военнослужащих, патрулировавших границу между Пакистаном и Ираном. В ходе нападения были ранены четверо военных.