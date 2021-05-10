Ванкувер, Канада, 10 мая 2021, 05:26 — REGNUM Один человек погиб в результате стрельбы в аэропорту канадского города Ванкувера. Об этом 9 мая сообщает телеканал CBC.
Неизвестные открыли стрельбу рядом с одним из терминалов аэропорта. В результате инцидента погиб один человек. Сотрудники полиции начали расследование произошедшего, ведётся розыск подозреваемых в стрельбе.
В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме, все авиарейсы выполняются без задержек.
Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в аэропорту города Ванкувера.
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