Ванкувер, Канада, , 05:26 — REGNUM Один человек погиб в результате стрельбы в аэропорту канадского города Ванкувера. Об этом 9 мая сообщает телеканал CBC.

Неизвестные открыли стрельбу рядом с одним из терминалов аэропорта. В результате инцидента погиб один человек. Сотрудники полиции начали расследование произошедшего, ведётся розыск подозреваемых в стрельбе.

В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме, все авиарейсы выполняются без задержек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в аэропорту города Ванкувера.

Читайте ранее в этом сюжете: Недалеко от аэропорта Ванкувере произошла стрельба