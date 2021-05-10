Сеул, , 05:18 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 463 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 436 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует небольшое снижение заболеваемости в Южной Корее, однако эксперты не исключают, что оно связано со снижением количества проводимых тестов на выявление COVID-19 в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 127 772. Также за минувшие сутки в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1875 человек.