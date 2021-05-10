Каракас, 10 мая 2021, 05:04 — REGNUM Флешмоб в рамках празднования Дня Победы устроили жители Венесуэлы. Об этом 9 мая сообщает посольство России в Каракасе.
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Преподаватели вузов страны совместно с выпускниками российских университетов спели песню «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова. Мероприятие состоялось в Каракасе возле памятника Симону Боливару рядом с Дворцом правосудия.
Российские дипломаты поблагодарили участников акции за «дань уважения героям войны, которые боролись за нашу свободу, мир и будущее».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил граждан России с Днём Победы.
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